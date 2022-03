Continua l’assedio di Mariupol

Domenica è l’undicesimo giorno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. L’avanzata dell’esercito russo è rallentata negli ultimi giorni, ma non è chiaro se solo per via della resistenza ucraina o per un cambio di strategia dopo i primi fallimenti. A Mariupol, nel sud-est del paese sta continuando l’assedio alla città che è senza acqua, senza energia e senza riscaldamento da quasi una settimana. Il cessate il fuoco annunciato sabato dalla Russia non è stato rispettato dall’esercito russo, e l’evacuazione dei civili dalla città non è stata possibile.

A nord, l’esercito russo sta provando ad accerchiare Kiev e ci sono scontri in una vasta regione intorno alla città. Intanto continuano gli attacchi e i bombardamenti sulla popolazione civile anche nel resto del paese. Nelle città occupate dalla Russia, invece, ci sono state sabato molte proteste contro gli occupanti.