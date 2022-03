Emmanuel Macron ha infine annunciato la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali francesi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali, il cui primo turno si terrà domenica 10 aprile. Macron, che ha comunicato la sua decisione giovedì con una lettera pubblicata sui giornali regionali, si confronterà con Valérie Pécresse di Les Républicains (LR), il partito un tempo guidato dall’ex presidente Nicolas Sarkozy, e con due candidati di estrema destra: Marine Le Pen di Rassemblement National ed Éric Zemmour, giornalista e conduttore recentemente condannato per incitamento all’odio. I partiti di sinistra contano una decina di candidati, nessuno dei quali però sembra in grado di superare il 10 per cento: dall’attuale sindaca di Parigi Anne Hidalgo all’ex ministra della giustizia Christiane Taubira, che a gennaio ha vinto la “primaria popolare”.