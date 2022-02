Svezia e Polonia si rifiutano di giocare contro la Russia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio

Sabato le federazioni calcistiche di Polonia e Svezia hanno fatto sapere che per protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina non hanno intenzione di giocare contro la Russia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio, in programma fra un mese, ai quali parteciperà anche l’Italia. La Polonia è stata la prima a rifiutarsi di prendere parte alla competizione: il 24 marzo, nel primo turno dei playoff, avrebbe dovuto infatti giocare in trasferta proprio contro la Russia. In caso di vittoria, quest’ultima avrebbe poi dovuto incontrare la vincente di Repubblica Ceca-Svezia.

Rifiutandosi di giocare contro la Russia, le due nazionali europee invalidano di fatto il torneo, sul quale ora si attendono risposte da UEFA e FIFA. I Mondiali iniziano infatti a fine novembre e non c’è più tempo per eventuali rinvii nelle qualificazioni. Le due federazioni hanno inoltre irrigidito le loro posizioni espresse inizialmente giovedì (insieme alla Repubblica Ceca), quando avevano chiesto alle autorità sportive di non far giocare in Russia le partite dei playoff.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

