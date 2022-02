Il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti rubò il leggio di Nancy Pelosi è stato condannato a due mesi di carcere

Adam Johnson, il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti del gennaio 2021 rubò il leggio di Nancy Pelosi, speaker democratica della Camera dei rappresentanti, è stato condannato a 75 giorni di carcere e al pagamento di 5.000 dollari di multa. Johnson, la cui foto con il leggio in braccio fu tra quelle che circolò di più online e sulla stampa in quei giorni, si è dichiarato colpevole di essere entrato in un edificio soggetto a restrizioni. Ha così evitato di ricevere la pena massima di tre mesi di carcere richiesta dall’accusa. Finora oltre 700 persone sono state incriminate per l’attacco al Congresso del 6 gennaio di un anno fa. Anche l’ex presidente Donald Trump era stato messo sotto accusa con la procedura di impeachment, ma successivamente è stato assolto.