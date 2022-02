Il presidente statunitense Joe Biden ha proposto la giudice Ketanji Brown Jackson come nuovo membro della Corte Suprema, il più alto organo giudiziario del paese. Jackson ha 51 anni, viene dalla Corte d’Appello federale e dovrebbe sostituire il giudice progressista Stephen Breyer, che come annunciato nelle ultime settimane andrà in pensione a fine estate.

La nomina di Jackson dovrà essere confermata dal Senato, dove dovrà ottenere la maggioranza semplice dei voti. Attualmente però al Senato i Democratici hanno lo stesso numero di seggi dei Repubblicani. Il voto decisivo per confermare Jackson potrebbe quindi spettare alla vicepresidente Kamala Harris. Se confermata, Jackson sarà la prima donna afroamericana a far parte della Corte Suprema in oltre duecento anni di storia.