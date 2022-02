L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo va avanti ormai da ore, ma è ancora piuttosto difficile interpretare l’andamento delle operazioni sul campo, e soprattutto quale sia l’obiettivo principale del presidente russo Vladimir Putin: una delle ipotesi che stanno più prendendo credito, tuttavia, riguarda la possibilità che il governo russo intenda colpire direttamente la capitale ucraina Kiev, e provocare il rovesciamento del governo locale. Come ha fatto sapere il dipartimento della Difesa americano, l’obiettivo finale di Putin sarebbe «decapitare il governo».

Nelle prime ore di giovedì, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato l’operazione militare contro l’Ucraina dicendo che la Russia non intende occupare il paese, ma che l’obiettivo è «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev. E faremo in modo di demilitarizzare e de-nazificare l’Ucraina». Non aveva spiegato esplicitamente cosa intendesse, ma molti analisti avevano interpretato questa affermazione come un intento di colpire il governo democratico di Kiev, che la propaganda russa definisce un “regime nazista”.

Nel corso della giornata, poi, si sono verificati diversi eventi che sembrano dimostrare che l’esercito russo punti a Kiev e ai palazzi governativi: in particolare, l’attacco compiuto dalle forze russe all’aeroporto militare Antonov, noto anche come aeroporto di Hostomel, che si trova a una ventina di chilometri da Kiev, la capitale dell’Ucraina. Dopo varie ore di incertezza sulla situazione dell’attacco all’aeroporto, intorno alle 17 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’esercito russo ne ha preso il controllo.

L’aeroporto, secondo quanto detto da diversi commentatori, potrebbe servire da punto di sbarco per truppe di terra dell’esercito russo in vista di un eventuale assedio di Kiev. A conferma di questa ipotesi, poco prima della notizia della conquista russa dell’aeroporto uno consiglieri del presidente Zelensky aveva consigliato ai giornalisti di lavorare dalle redazioni e di allontanarsi dai palazzi governativi, per il timore che questi possano essere oggetto di assalti militari.

Anche il dipartimento della Difesa americano è convinto che l’operazione militare russa sia stata congegnata con l’intenzione di «decapitare il governo».

Benché l’esercito russo abbia conquistato l’aeroporto Antonov, al momento è difficile dire come stia proseguendo l’invasione. Ci sono diverse città sotto attacco in tutto il paese, e gli scontri tra l’esercito ucraino e quello russo proseguono in varie regioni del paese.

