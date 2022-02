Truth Social, il social network di Donald Trump, è disponibile su Apple Store negli Stati Uniti

Da domenica notte la nuova piattaforma social dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Truth Social, è scaricabile dall’Apple Store di Apple, per ora solo negli Stati Uniti. La distribuzione su Apple Store era stata comunicata agli utenti della versione beta, quella di prova e precedente al lancio ufficiale, e da Devin Nunes, ex deputato Repubblicano vicino a Trump e amministratore della Trump Media and Technology Group (TMTG), la società di Trump che ha sviluppato la nuova piattaforma: Nunes ha anche detto che l’app sarà completamente operativa soltanto a fine marzo, quanto meno negli Stati Uniti.

Pare che Truth Social sia molto simile a Twitter, anche se molti dettagli sono ancora in via di definizione. Trump aveva annunciato Truth Social lo scorso ottobre, come alternativa ai social network da cui era stato rimosso per il suo coinvolgimento nell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021.

