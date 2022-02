I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 21 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 24.408 casi positivi da coronavirus e 201 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 14.303 (85 in più di ieri), di cui 928 nei reparti di terapia intensiva (6 in meno di ieri) e 13.375 negli altri reparti (91 in più di ieri). Sono stati analizzati 60.451 tamponi molecolari e 171.315 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,57 per cento, mentre quella dei test antigenici del 10,56 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 42.202 e i morti 141.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (3.121), Sicilia (2.466), Campania (2.320), Emilia-Romagna (2.111), Piemonte (2.047).

Le principali notizie della giornata

• Il governo ha autorizzato la somministrazione di una quarta dose di vaccino contro il coronavirus per le persone immunodepresse, cioè quelle con un sistema immunitario meno efficiente (ad esempio chi ha subìto il trapianto di un organo o i malati di cancro). Lo ha annunciato il ministero della Salute in una circolare in cui ufficialmente non parla di quarta dose ma di “dose di richiamo” per chi ha già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario. Ne parliamo meglio qui.

