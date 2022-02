I danni della tempesta Eunice in Nord Europa

La tempesta che venerdì ha raggiunto le coste del Regno Unito e di altri paesi del Nord Europa ha causato la morte di almeno otto persone. Chiamata Eunice, la tempesta ha riguardato prevalentemente l’Inghilterra e il Galles, che ha colpito con venti di velocità fino a 196 chilometri orari, causando interruzioni di corrente elettrica in più di 400mila abitazioni. I trasporti ferroviari sono stati interrotti in buona parte della Gran Bretagna meridionale e più di 400 voli sono stati cancellati: gli aerei che erano già in volo sono stati messi in difficoltà dal forte vento.

Nei Paesi Bassi tre persone sono morte a causa di alberi abbattuti dal vento, così come un uomo in Irlanda, e in Belgio un uomo su una barca è morto dopo essere caduto in mare. A Londra una donna è morta quando l’automobile in cui si trovava è stata schiacciata da un albero; sempre in Inghilterra due uomini sono morti in incidenti simili.

Tra le altre cose, il vento ha danneggiato l’edificio di un ospedale belga, su cui è caduta una gru, e il tetto della O2 Arena di Londra, noto spazio per grandi concerti ed eventi sportivi. Il vento più forte – di 196 chilometri orari – è stato registrato sull’Isola di Wight, nella Manica: è un record storico per l’Inghilterra. Oggi la tempesta si sta spostando verso la Scandinavia.

