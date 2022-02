Cosa dicono le immagini satellitari scattate ai confini dell’Ucraina

Dall’inizio della settimana la Russia ha detto più volte di avere ritirato parte delle decine di migliaia di truppe che aveva ammassato al confine con l’Ucraina, cosa che aveva aumentato molto le tensioni con i paesi occidentali. Le agenzie di intelligence statunitensi ed europee fanno sapere che la presunta smobilitazione dell’esercito russo non si è ancora vista concretamente, anzi: diverse immagini satellitari diffuse dai media occidentali sembrano confermare che la Russia stia consolidando la sua presenza al confine con l’Ucraina e che sia pronta per un’invasione di terra, anche se ottenere prove di un attacco imminente rimane piuttosto complesso.

Le immagini pubblicate dai giornali provengono da Maxar, una società che ha sede in Colorado (Stati Uniti) e si occupa di comunicazioni satellitari. Nelle ultime settimane Maxar ha tenuto d’occhio i territori che confinano con l’Ucraina in Russia ma soprattutto in Bielorussia, dove da qualche giorno l’esercito russo è impegnato in una esercitazione assieme a quello bielorusso.

Una delle immagini che sono più circolate sui social network, soprattutto fra gli analisti che si occupano di difesa e sicurezza, riguarda un nuovo ospedale da campo costruito nei giorni scorsi proprio in Bielorussia nei dintorni della città di Osipovichi, a circa 300 chilometri di distanza in linea d’aria dal confine ucraino. «La sua costruzione può far parte legittimamente di una esercitazione su larga scala, oppure può rappresentare un’indicazione che ci si aspettano feriti di guerra da un conflitto imminente», ha commentato su BBC News il giornalista Frank Gardner, che si occupa soprattutto di sicurezza. La foto diffusa da Maxar è stata scattata lunedì 14 febbraio. L’ospedale da campo è la struttura col tetto rossiccio.

Russian troops are still in place at Osipovichi in Belarus, and satellite photos indicate that Russia is building a field hospital.

Western officials have worried that Russia bringing forward blood banks and field hospitals could be an indicator of Kremlin plans.

????:@Maxar pic.twitter.com/Ew9825BwLI

— Jack Detsch (@JackDetsch) February 16, 2022