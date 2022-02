La Russia ha ordinato l’espulsione del vice ambasciatore degli Stati Uniti dal paese

Giovedì il dipartimento di Stato americano ha detto che il governo russo ha ordinato l’espulsione del vice ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Bart Gorman. La Russia non ha specificato i motivi della decisione, che secondo il dipartimento di Stato non avrebbe giustificazioni: il visto di Gorman, che era in Russia da meno di tre anni (la durata iniziale del visto concesso agli stranieri che vanno in Russia, per turismo o per lavoro), era ancora valido.

Secondo gli Stati Uniti la decisione del governo russo è un passo ulteriore nell’aumento delle tensioni per la crisi al confine ucraino, che potrebbe limitare le soluzioni diplomatiche. Il dipartimento di Stato ha detto che sta valutando come rispondere all’espulsione.

