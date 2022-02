C’è stato un incidente ferroviario a sud di Monaco, in Germania: ci sono trenta feriti e un morto

C’è stato un incidente tra due treni della linea metropolitana (S-Bahn) nella città di Schäftlarn, che si trova a circa venti chilometri a sud di Monaco, in Germania. Secondo la polizia di Monaco è morta una persona e altre trenta sono state ferite nell’incidente, alcune in modo grave. I due treni, della linea S7 che collega Monaco con i comuni vicini, si sono scontrati alle 16:40 circa nella stazione di Ebenhausen-Schäftlarn, in un tratto dove c’è un unico binario. Le motivazioni dell’incidente non sono ancora note.