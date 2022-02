Frank-Walter Steinmeier è stato eletto per un secondo mandato come presidente federale della Germania

Il parlamento tedesco ha eletto Frank-Walter Steinmeier presidente federale della Germania per un secondo mandato. Steinmeier ha 66 anni ed è un Socialdemocratico: era stato eletto per un primo mandato il 19 marzo del 2017. In precedenza era stato per due volte ministro degli Esteri, dal 2005 al 2009 e dal 2013 al 2017, durante i governi di grande coalizione di Angela Merkel, e vice-cancelliere tra il 2007 e il 2009. La carica di presidente federale della Germania è più che altro rappresentativa e non dà molti poteri: il suo ruolo è principalmente quello di garante dell’unità della nazione.