L’unità di crisi del ministero degli Esteri ha invitato tutti gli italiani a lasciare l’Ucraina a causa della possibile invasione da parte della Russia. «In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili», si legge nell’aggiornamento pubblicato sul sito del ministero ViaggiareSicuri.it. «Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina. Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono sconsigliati».

Il ministero invita inoltre gli italiani a registrarsi al sito dovesiamonelmondo.it e scaricare l’applicazione “Unità di crisi”. La Russia ha ammassato da settimane più di 100mila soldati al confine ucraino, e giovedì, al confine tra Bielorussia e Ucraina, sono iniziati 10 giorni di esercitazioni congiunte di soldati russi e bielorussi.

Sempre giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha consigliato a tutti i cittadini americani che si trovano in Ucraina di lasciare immediatamente il paese perché la situazione, ha detto, «potrebbe diventare instabile rapidamente».