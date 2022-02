Da oggi non c’è più l’obbligo di mascherina all’aperto

Da oggi, venerdì 11 febbraio, cessa l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutte le regioni e province autonome italiane, a prescindere se siano in zona bianca, gialla o arancione. Il ministero della Salute ha deciso di togliere l’obbligo grazie al generale miglioramento della situazione epidemiologica, che ha permesso di pianificare l’allentamento progressivo delle restrizioni: sempre da oggi potranno anche riaprire le discoteche e i locali notturni.

L’ordinanza del ministero della Salute specifica che bisognerà sempre portare la mascherina con sé anche all’aperto, per poterla indossare in caso di assembramento o passaggio in zone molto affollate. Sono esentate dall’obbligo le persone che svolgono attività fisica, le persone con disabilità e i bambini e le bambine con meno di sei anni. Resterà invece in vigore l’obbligo di indossarla nei luoghi chiusi, come negozi e supermercati, e in particolare sarà necessario utilizzare la FFP2 in cinema e teatri, per assistere a eventi sportivi e per viaggiare sui mezzi di trasporto.

L’ordinanza del ministero rimarrà valida fino al prossimo 31 marzo, giorno in cui salvo ulteriori proroghe è fissata la fine dello stato di emergenza. Al momento il governo non ha dato indicazioni su ciò che accadrà dopo quella data e sull’eventualità che vengano allentate altre restrizioni, come l’obbligo di indossare le mascherine anche al chiuso.

Sempre da venerdì potranno riaprire le discoteche e i locali notturni, che saranno accessibili soltanto a chi ha il Green pass rafforzato, ovvero la certificazione che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione. Nelle discoteche al chiuso sarà sempre obbligatorio usare la mascherina, tranne quando si balla; in quelle all’aperto non sarà necessario averla.

In linea di massima gli esperti concordano sul fatto che i rischi di contagio all’aperto siano molto bassi, specialmente se si è da soli o insieme a poche persone e si mantengono le distanze. Gli individui vaccinati hanno ulteriori tutele: sono protetti dalle forme gravi di COVID-19 e se infetti dovrebbero essere meno contagiosi, quindi potrebbero assumere qualche precauzione in meno, se le regole glielo consentissero.

