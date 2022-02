Il presidente americano Joe Biden ha detto a tutti i cittadini americani in Ucraina di lasciare immediatamente il paese

Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha consigliato a tutti i cittadini americani che si trovano in Ucraina di lasciare immediatamente il paese perché la situazione, ha detto, «potrebbe diventare instabile rapidamente». Anche il dipartimento di Stato americano, sempre giovedì, ha consigliato ai cittadini americani che si trovano in Ucraina di andarsene, citando le pesanti conseguenze che una guerra scatenata dall’invasione russa avrebbe sul regolare servizio del consolato americano in Ucraina, che dovrebbe occuparsi dell’evacuazione dei cittadini americani.

Rispondendo alla domanda di un giornalista, Biden ha detto che in nessun caso gli Stati Uniti manderanno truppe in Ucraina, perché in quel caso il conflitto si trasformerebbe in uno scontro diretto tra Russia e Stati Uniti, e di fatto diventerebbe una «guerra mondiale».

Giovedì, al confine tra Bielorussia e Ucraina, sono anche iniziati 10 giorni di esercitazioni congiunte di soldati russi e bielorussi. La Russia ha ammassato più di 100mila soldati al confine ucraino, e da settimane sembra minacciare un’invasione.

– Leggi anche: È iniziata un’esercitazione congiunta di soldati russi e bielorussi al confine ucraino