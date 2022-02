Israele ha attaccato una base missilistica in Siria

Nella notte tra martedì e mercoledì l’esercito israeliano ha detto di aver attaccato una base missilistica in Siria, vicino alla capitale Damasco. L’attacco, secondo quanto detto da Israele, sarebbe stato deciso in risposta al precedente lancio di un missile anti-aereo da parte della Siria verso il territorio israeliano: il missile era stato intercettato da Israele nei pressi della città di Umm al-Fahm, nel nord, al confine con la Cisgiordania. Al momento non è chiaro perché la Siria avrebbe lanciato un missile verso Israele: secondo l’agenzia di stampa siriana SANA, sarebbe stata a sua volta una risposta a un altro attacco aereo israeliano, che però Israele non ha confermato.