Monte dei Paschi di Siena ha nominato Luigi Lovaglio nuovo amministratore delegato, al posto di Guido Bastianini

La banca Monte dei Paschi di Siena, le cui azioni sono controllate in maggioranza dallo stato italiano, ha annunciato di aver nominato Luigi Lovaglio nuovo amministratore delegato e direttore generale, dopo aver revocato tutte le deleghe dirigenziali a Guido Bastianini, che era amministratore delegato dall’agosto del 2020. Sia la nomina di Lovaglio, ex amministratore delegato di Credito Valtellinese, sia la revoca delle deleghe a Bastianini, sono state decise all’unanimità dal consiglio di amministrazione della banca. La sostituzione di Bastianini con Lovaglio avviene in un momento piuttosto complicato per la banca, che dopo il fallimento delle trattative per la vendita a Unicredit deve realizzare un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro entro la fine del 2022 e mettere in pratica un piano di uscite volontarie di personale, che dovrebbe generare risparmi per 275 milioni di euro all’anno.