L’Australia riaprirà i confini ai viaggiatori stranieri vaccinati dal prossimo 21 febbraio

Lunedì Scott Morrison, il primo ministro australiano, ha annunciato che a partire dal 21 febbraio tutte le persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus potranno tornare a viaggiare in Australia per turismo. Le restrizioni sugli ingressi nel paese per gli stranieri, tra le più rigide al mondo e discusse soprattutto per il caso del tennista serbo Novak Djokovic, erano in vigore da quasi due anni: erano state introdotte a marzo del 2020 ed erano state parzialmente allentate solo lo scorso dicembre, per alcuni studenti e lavoratori stranieri vaccinati.

A partire dal 21 febbraio per entrare in Australia sarà quindi necessario aver ricevuto almeno due dosi di vaccino. Chi ha un’esenzione medica dovrà invece fare richiesta per poter entrare e, in caso di esito positivo, fare la quarantena obbligatoria in un albergo. In Australia il 93,7 per cento delle persone con più di 16 anni ha completato il ciclo vaccinale.