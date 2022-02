Federica Brignone ha vinto l’argento nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pechino

Federica Brignone è arrivata seconda nello slalom gigante femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino e ha vinto la medaglia d’argento. È la sua seconda medaglia olimpica, dopo il bronzo vinto sempre nello slalom gigante quattro anni fa a Pyeongchang. L’oro è andato alla svedese Sara Hector, la miglior gigantista di stagione in Coppa del Mondo, e il bronzo alla svizzera ticinese Lara Gut-Behrami.

L’argento di Brignone è la prima medaglia italiana nello sci alpino a Pechino 2022, e la quarta complessiva. Il bilancio della delegazione conta per ora tre argenti e un bronzo. Brignone era una delle atlete più attese. Ha 31 anni e in questa stagione di Coppa del Mondo ha ottenuto tre vittorie, tutte nel supergigante, la sua specialità, la cui prova a Pechino è in programma venerdì.

