La prima medaglia d’oro italiana a Pechino è di Arianna Fontana

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro nei 500 metri del pattinaggio short track alle Olimpiadi invernali di Pechino. Per Fontana è la decima medaglia olimpica in carriera: ha così eguagliato le medaglie di Stefania Belmondo diventando insieme a quest’ultima l’atleta italiana più vincente nella storia dei Giochi olimpici.

History! ????

Arianna Fontana wins #Gold in #ShortTrackSkating – Women's 500m, her 10th Olympic medal to tie Stefania Belmondo as the most decorated Italian female Olympian in history!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @ItaliaTeam_It | @AryFonta

— Olympics (@Olympics) February 7, 2022