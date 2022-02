Un ponte storico di Rotterdam sarà smontato per far passare il superyacht di Jeff Bezos

Un ponte storico della città di Rotterdam, nei Paesi Bassi, verrà smontato parzialmente per consentire il passaggio del superyacht di Jeff Bezos, imprenditore miliardario e fondatore di Amazon. Il governo di Rotterdam, citato dai media locali, ha detto che la richiesta dell’intervento è stata fatta da Oceanco, la società navale che sta costruendo lo yacht di Bezos ad Alblasserdam, a est della città: rimuovere temporaneamente la parte centrale del ponte è l’unico modo per permettere al grosso yacht di raggiungere il mare.

Il ponte si chiama Koningshavenbrug ed è conosciuto dai residenti come De Hef. Fu aperto nel 1927 per collegare Rotterdam a Breda attraverso la linea ferroviaria e venne parzialmente ricostruito nel 1940, in seguito a un bombardamento da parte dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale; permette il passaggio di imbarcazioni alte fino a 40 metri e anche se non è più usato dal 1993 è considerato un monumento cittadino.

La decisione di smantellarlo, anche se in via temporanea, ha provocato grosse critiche da parte di storici e gruppi di residenti, che in passato si erano opposti alla sua demolizione.

Un portavoce del sindaco di Rotterdam ha detto che Bezos pagherà le spese per l’intervento e ha aggiunto che dopo la rimozione della sezione centrale del ponte la struttura verrà ricomposta. I lavori dovrebbero durare circa una settimana.

Bezos ha 57 anni ed è una delle persone più ricche del mondo: è il fondatore di Amazon e il CEO dell’azienda spaziale Blue Origin, grazie alla quale lo scorso luglio ha raggiunto lo Spazio con un lancio molto atteso e anticipato dai media di tutto il mondo. Il suo yacht si chiama Y721 e costa 430 milioni di euro; è lungo 127 metri, ha tre alberi e dovrebbe essere pronto entro quest’anno.

