La confusione in vista del settimo scrutinio

Per le 9.30 è previsto l’inizio del settimo scrutinio per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Non è ancora chiaro se da qui all’inizio del voto i partiti riusciranno ad accordarsi su un nome. Venerdì sera, dopo un incontro tra il segretario della Lega Matteo Salvini, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, era emerso che Salvini e Conte stavano cercando di mettersi d’accordo per «una presidente donna» e si era parlato di nuovo di Elisabetta Belloni. Ma in serata erano arrivate varie e trasversali bocciature, tanto che questa mattina si sta riparlando nuovamente delle ipotesi Mario Draghi e Pier Ferdinando Casini. Sullo sfondo, di votazione in votazione continuano ad aumentare i voti per Mattarella.