Almeno 77 persone sono morte a causa di una tempesta tropicale che ha colpito quattro paesi africani

Nell’ultima settimana una violenta tempesta tropicale ha colpito quattro paesi africani, causando la morte di almeno 77 persone e la distruzione di decine di migliaia di case così come di strade, ponti e infrastrutture. La tempesta tropicale, nota come Ana, è iniziata lunedì in Madagascar, allargandosi poi al Mozambico e al Malawi: ha causato rispettivamente 48, 18 e 11 morti. Nelle ultime ore la tempesta ha colpito anche lo Zimbabwe, dove però non ci sono notizie di morti.

Le forti piogge torrenziali portate dalla tempesta hanno provocato inondazioni, che hanno distrutto migliaia di abitazioni: in Madagascar circa 130mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case, e palestre e scuole sono state convertite in rifugi temporanei. Sono stati distrutti anche molti campi agricoli, oltre a varie strade e ponti, e ci sono state interruzioni della corrente elettrica. La tempesta sembra essersi placata, ma secondo le autorità il numero dei morti è ancora provvisorio.