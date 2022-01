Ci sono due italiani ai quarti degli Australian Open

Jannik Sinner ha raggiunto Matteo Berrettini ai quarti di finale degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam dell’annata tennistica. I due hanno così eguagliato le migliori prestazioni italiane nella storia del torneo maschile: quelle di Giorgio De Stefani (1935), Nicola Pietrangeli (1957) e Cristiano Caratti (1991). Inoltre, l’ultima volta che due italiani raggiunsero insieme i quarti di uno Slam fu al Roland Garros del 1973, quasi cinquant’anni fa. Allora furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

Winner winner, @janniksin ???? The world No.10 defeats Alex De Minaur 7-6(3) 6-3 6-4 to advance to the #AusOpen quarterfinals for the first time.#AO2022 pic.twitter.com/gUheiAho0K — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022

Lunedì mattina Sinner ha battuto in tre set (7-6, 6-3, 6-4) l’australiano Alex De Minaur, contro cui è rimasto sempre in controllo. Nei turni precedenti aveva eliminato il portoghese Joao Sousa, l’americano Steve Johnson e il giapponese Taro Daniel. Ai quarti – raggiunti per la prima volta in carriera – giocherà contro uno tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz.

Domenica Berrettini aveva battuto, anche lui in tre set, lo spagnolo Pablo Carreño Busta. Nei turni precedenti aveva vinto contro gli statunitensi Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, e poi contro lo spagnolo Carlos Alacaraz in oltre quattro ore di incontro. Ai quarti conosce già il suo avversario: il francese Gaël Monfils, che affronterà domani.

Negli altri due quarti di finale in programma agli Australian Open, Daniil Medvedev affronterà Félix Auger-Aliassime, mentre Rafael Nadal giocherà contro Denis Shapovalov, con quest’ultimo che agli ottavi ha eliminato Alexander Zverev, numero tre al mondo e vincitore delle ultime ATP Finals.

