Comincia l’elezione del presidente della Repubblica

Alle 15, con la prima chiama dei senatori a vita, cominceranno ufficialmente le votazioni con le quali il Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio eleggerà il 13° presidente della Repubblica. I partiti sono arrivati al primo scrutinio senza un accordo, e quella di oggi sarà quindi una giornata interlocutoria: ci saranno centinaia di schede bianche, qualche voto per i candidati “di bandiera” e probabilmente qualche nome improbabile scritto dai prevedibili burloni. Nel frattempo, i leader dei partiti trattano per concordare un candidato da votare nei prossimi scrutini, probabilmente dal quarto in poi: al momento i nomi più quotati sono il presidente del Consiglio Mario Draghi, l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e l’attuale presidente Sergio Mattarella (che però non ne vuole sapere). Per via delle misure di distanziamento dei grandi elettori e delle procedure di sanificazione, le operazioni di voto saranno un po’ diverse dal solito, e più lunghe: per il risultato bisognerà probabilmente attendere fino alle 21.