A Tonga è stato diffuso un allarme tsunami dopo l’eruzione di un vulcano sottomarino

A Tonga, un arcipelago di 170 isole che si trova nell’oceano Pacifico meridionale, è stato diffuso un allarme tsunami dopo che l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai – che si trova circa 65 km a nord della capitale di Tonga – ha provocato onde che sono arrivate fino alle case in alcune aree costiere dell’arcipelago.

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano explosive activity continues. Volcanic Ash Advisory Center Wellington warned about a volcanic ash plume that rose up to estimated 52000 ft (15800 m) altitude or flight level 520 and is moving at 05 kts in N direction https://t.co/KCi67x6EiE pic.twitter.com/Xcb7vA3GBZ

