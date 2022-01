Franco Frattini sarà il nuovo presidente del Consiglio di Stato

Franco Frattini è stato nominato nuovo presidente del Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa italiana. Frattini ha 64 anni, è un magistrato e nell’aprile del 2021 era già stato nominato presidente aggiunto del Consiglio di Stato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Prenderà il posto di Filippo Patroni Griffi, che a fine gennaio assumerà l’incarico di giudice della Corte Costituzionale.

Nella sua carriera Frattini è stato due volte ministro degli Esteri durante i governi di Silvio Berlusconi e una volta ministro per gli Affari regionali e per la Funzione pubblica. È docente onorario all’Accademia diplomatica del ministero degli Esteri della Federazione Russa e dal 2012 è presidente della SIOI, la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. La sua nomina sarà formalizzata nel prossimo Consiglio dei ministri, e poi con un decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.