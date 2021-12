Su quasi tutte le prime pagine dei giornali di oggi si parla di nuovo di variante omicron e del grande aumento di contagi degli ultimi giorni: martedì in Italia sono stati riscontrati 78.313 casi positivi, il numero più alto mai registrato, che però deve essere letto insieme ad altri dati, tra cui il grande numero di tamponi effettuati. Si parla dell’ipotesi che venga introdotto il cosiddetto “Super Green Pass” anche per andare al lavoro, mentre su diversi giornali locali si discute della scelta di alcune regioni di utilizzare anche il test antigenico rapido per determinare l’isolamento. Il Piccolo, giornale di Trieste, apre con una pagina celebrativa per i 140 anni dalla sua prima pubblicazione, avvenuta il 29 dicembre del 1881.