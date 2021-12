In Umbria basta risultare positivi al test antigenico per andare in quarantena

Dal 27 dicembre in Umbria basta risultare positivi a un test antigenico per il coronavirus (il cosiddetto “test rapido” che si può effettuare in farmacia) per andare in quarantena. Lo ha deciso il Commissario regionale per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo, a causa del recente aumento dei contagi dovuto alla variante omicron. L’Umbria si aggiunge al Veneto, dove già da tempo la quarantena è obbligatoria anche per chi è positivo a un test antigenico. Nel resto d’Italia è obbligatoria solo in caso di positività a un tampone molecolare (PCR), oltre che in caso di contatto con una persona positiva.

La decisione dell’Umbria è stata presa allo scopo di alleggerire la grande pressione che negli ultimi giorni hanno subìto le ASL che devono effettuare i tamponi molecolari. Chi è positivo al test antigenico deve restare in isolamento almeno per 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, ed avere un test molecolare negativo effettuato alla scadenza dell’isolamento stesso. Nel caso in cui quest’ultimo tampone risultasse positivo, l’isolamento proseguirà per ulteriori 7 giorni al termine dei quali la persona dovrà sottoporsi a a un altro tampone.

La decisione dell’Umbria potrebbe essere seguita nei prossimi giorni anche da altre regioni: il Corriere Fiorentino scrive che oggi la Toscana potrebbe emanare un’ordinanza simile, e nei giorni scorsi anche il presidente della Basilicata, Vito Bardi, aveva detto di essere pronto ad adottare provvedimenti del genere.