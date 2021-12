Martedì la Corte Suprema russa ha ordinato lo scioglimento di Memorial International, una delle più note organizzazioni per la difesa dei diritti umani in Russia. Dal 2016 l’organizzazione era classificata come “agente straniero”, una dicitura usata dal governo autoritario del presidente Vladimir Putin per limitare la libertà di espressione e di associazione di enti e organizzazioni che ricevono finanziamenti esteri. In passato Putin aveva accusato più volte Memorial International di sostenere gruppi estremisti e terroristi.

A novembre il procuratore generale russo aveva chiesto di sciogliere l’associazione accusandola di avere violato la legge, perché si era rifiutata in più occasioni di accompagnare le proprie comunicazioni con il disclaimer obbligatorio di 24 parole con cui si devono presentano i contenuti diffusi dai media e dalle associazioni classificate come “agente straniero”. Lo status di “agente straniero” ha conseguenze molto pesanti per un giornale, perché oltre a danneggiarne la reputazione riduce drasticamente la possibilità di vendere inserzioni pubblicitarie, portandolo quindi al rischio di chiudere, come è successo in alcuni casi.

L’avvocata di Memorial International, Tatiana Glushkova, ha fatto sapere che l’organizzazione farà ricorso contro la sentenza del giudice, duramente criticata da molti attivisti.

