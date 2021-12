Che anno è stato, con le fotografie

Tra i modi per raccontare l’anno che sta finendo e fare il bilancio di come sono andate le cose, al Post siamo affezionati alla raccolta delle foto notevoli che abbiamo visto sulle agenzie fotografiche. La scelta delle foto dell’anno richiede un equilibrio non sempre facile tra la selezione di quelle che mostrano una notizia e quelle più semplicemente molto belle. A volte queste due qualità si sovrappongono, altre no, ma in entrambi i casi si sono meritate di finire nella raccolta delle foto del 2021, perché raccontano un pezzo del mondo, gli eventi internazionali, i conflitti, le crisi, la normalità della quotidianità e delle nuove abitudini portate dalla pandemia di coronavirus. Ciascuna è accompagnata da una breve didascalia che la spiega, e all’occorrenza da un link per approfondire, scoprire o soltanto ricordare.