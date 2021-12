Weekly Beasts

Il Natale è arrivato anche per gli animali domestici e quelli negli zoo, a cui i custodi hanno regalato scatole impacchettate per giocare o riempite di cibo (non che agli animali in questione interessi il Natale: fa parte di quella tendenza di noi umani ad antropomorfizzarli). Tra le foto bestiali della settimana ci sono anche un fenicottero su un lago, un rapace in volo, lupi molto seri che sembrano in posa e pellicani al mercato del pesce.