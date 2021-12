Dal 27 dicembre anche le ragazze e i ragazzi di 16 e 17 anni e i soggetti fragili tra i 12 e i 15 anni potranno ricevere la terza dose di vaccino contro il coronavirus

Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che dal prossimo 27 dicembre anche le ragazze e i ragazzi di 16 e 17 anni potranno ricevere la terza dose di vaccino contro il coronavirus. La somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino sarà aperta anche ai soggetti fragili dai 12 ai 15 anni sempre a partire dalla stessa data: il comunicato del governo specifica che per il momento per queste categorie di persone sarà possibile usare solo il vaccino Pfizer-BioNTech.

