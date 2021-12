Draghi si è definito «un nonno al servizio delle istituzioni»

Nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto con una certa evasività alle diverse domande che gli sono state rivolte sulla sua possibile elezione a presidente della Repubblica, al termine del mandato di Sergio Mattarella, ipotesi di cui si discute da mesi. Nell’unico commento esplicito sul tema, Draghi ha detto:

«Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro. Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Un nonno. La responsabilità della decisione è interamente nelle mani delle forze politiche»

La votazione per eleggere il successore di Mattarella si terrà nella seconda metà di gennaio, in tempo per avere un nuovo presidente della Repubblica per il 3 febbraio, la scadenza naturale del mandato di Mattarella.

