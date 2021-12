Carlo Calenda si dimetterà da consigliere comunale di Roma

Il leader di Azione Carlo Calenda ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico di consigliere comunale di Roma. Lo ha detto su Twitter, segnalando che il ruolo nel Consiglio Comunale «è incompatibile con il lavoro da europarlamentare e leader di partito». Secondo quanto scrive ANSA, le dimissioni dovrebbero essere formalizzate in giornata.

Calenda aveva già detto che se non fosse stato eletto sindaco alle elezioni amministrative dello scorso ottobre non avrebbe fatto parte del Consiglio Comunale. In un’intervista radiofonica questa mattina ha spiegato di aver «provato un po’ a stare» nel Consiglio, ma di non riuscire a fare «un lavoro serio», essendo già eurodeputato e leader di Azione. Calenda lascerà il suo posto al compagno di partito Francesco Carpano, il primo dei non eletti della sua lista, «ragazzo molto in gamba che ha coordinato tutto il programma» e che «non vede l’ora di fare questo dalla mattina alla sera».