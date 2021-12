È morto a 88 anni l’architetto Richard Rogers: era nato a Firenze, dove i suoi avi si erano trasferiti dall’Inghilterra decenni prima, ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lui e la sua famiglia erano tornati a vivere nel Regno Unito. Il suo primo importante progetto fu il Centro Pompidou di Parigi, realizzato insieme agli architetti italiani Renzo Piano e Gianfranco Franchini.

Il centro, che è uno dei principali spazi espositivi e centri culturali della città, venne progettato nel 1971 e inaugurato sei anni dopo: è famoso per la sua architettura postmoderna, che contrasta con lo stile dei quartieri parigini che lo circondano: gli architetti infatti posizionarono i tubi dell’acqua e i condotti dell’impianto di aerazione, colorati, all’esterno dell’edificio, così come la scala mobile a tubo che si utilizza per entrarvi, che si vede accanto alla facciata.

Tra le sue altre opere più note ci sono il Millennium Dome (oggi chiamato The O2), un grande complesso espositivo costruito a Londra nel 1999, il terminal 4 dell’aeroporto di Madrid-Barajas, in Spagna, e la sede della Corte europea dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, in Francia. Nel 2007 aveva vinto il premio Pritzker, il più importante premio al mondo per l’architettura.

