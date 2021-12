In Campania saranno vietate le feste nei locali

In Campania saranno vietate feste ed eventi in locali chiusi e discoteche. La misura restrittiva è prevista in un’ordinanza che è stata annunciata dal presidente della regione Vincenzo De Luca e che sarà firmata in giornata. L’ordinanza ha l’obiettivo di cercare di limitare la diffusione dei contagi da coronavirus.

Sarà possibile organizzare pranzi e cene, nel rispetto dei protocolli, e altri eventi «esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento».

De Luca ha spiegato che il provvedimento è stato deciso in seguito «alla crescita abnorme di contagi registrata nelle ultime tre settimane e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili». Il presidente ha detto di voler impedire le feste scolastiche, le feste di laurea e di compleanno. Ha chiesto anche maggiori controlli per il rispetto delle regole che da mesi in Campania hanno imposto l’uso delle mascherine anche all’aperto e non soltanto nei luoghi chiusi.