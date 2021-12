C’è stato un forte terremoto in Lombardia

Una forte scossa di terremoto è stata sentita in Lombardia alle 11.34 di sabato 18 dicembre. La scossa è durata qualche secondo. Secondo una stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo di 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, e con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’INGV ha segnalato una seconda scossa di magnitudo inferiore, 2.2, avvenuta alle 11.57 e con epicentro sempre in provincia di Bergamo, a Osio Sotto.

Al momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono stati segnalati danni o richieste di soccorso. Anche a Milano, dove la scossa è stata sentita distintamente, finora non sono stati segnalati danni. «Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose», ha scritto su Twitter il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.