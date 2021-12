L’obbligo vaccinale vale anche per il personale scolastico in malattia

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato una circolare per confermare che l’obbligo vaccinale deve essere rispettato anche dal personale scolastico in malattia. Nei giorni scorsi i sindacati avevano chiesto chiarezza su questo punto in vista dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, dal 15 dicembre.

La circolare dice che i dirigenti scolastici devono verificare la regolarità della vaccinazione «sia del personale presente in servizio che di quello assente» e invitare le persone non in regola a «produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione», la conferma della prenotazione della prima dose oppure il certificato di esenzione rilasciato dal medico.

In caso di rischio per la salute degli operatori scolastici non ancora vaccinati, i dirigenti possono valutare lo spostamento a mansioni alternative a quelle solitamente assegnate.