Nel Regno Unito sono stati registrati 78.610 casi giornalieri di coronavirus, il numero più alto dall’inizio della pandemia

Mercoledì scorso il primo ministro britannico Boris Johnson aveva annunciato nuove restrizioni per contenere i contagi. Le nuove restrizioni sono state chiamate “Piano B” e valgono soltanto per l’Inghilterra.

È stato comunque un grosso cambiamento per il governo britannico, che era rimasto uno degli ultimi in Europa a non applicare nessuna restrizione ai non vaccinati e a consentire l’ingresso a molti luoghi pubblici senza mascherina. Con le nuove regole, dal 10 dicembre è obbligatorio indossare la mascherina nella maggior parte dei luoghi pubblici. Per il momento il governo guidato da Boris Johnson ha smentito di volere introdurre nuove restrizioni, ma ha sconsigliato di frequentare luoghi e incontri affollati durante il periodo delle feste.