Almeno 50 morti per i tornado in Kentucky

Fra venerdì e sabato una serie di tornado ha causato decine di morti e feriti in vari stati settentrionali degli Stati Uniti. Lo stato più colpito è il Kentucky: secondo il governatore Andy Beshear i tornado hanno causato almeno cinquanta morti, che nelle prossime ore potrebbero diventare più di 70. Quella fra venerdì e sabato «è stata una delle peggiori notti nella storia del Kentucky», ha aggiunto.

Il New York Times ha scritto che in tutto sono stati registrati più di 30 tornado in almeno cinque stati: oltre al Kentucky sono stati coinvolti anche Arkansas, Illinois, Missouri e soprattutto in Tennessee, dove il portavoce dell’agenzia per le emergenze locale ha detto al Washington Post che ci sono almeno tre morti. CNN scrive che i tornado hanno fatto crollare vari edifici fra cui una fabbrica di candele in Kentucky, un magazzino di Amazon nell’Illinois, e una casa di riposo in Arkansas. In ognuno di questi posti almeno una persona è morta.

Secondo un sito che monitora i blackout nei vari stati degli Stati Uniti, sabato mattina erano rimaste senza elettricità 132mila case in Tennessee e quasi 60mila in Kentucky.

La portata reale dei danni sarà nota soltanto nelle prossime ore, quando negli Stati Uniti sarà mattino.