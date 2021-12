L’Alta corte di giustizia di Londra ha accolto il ricorso degli Stati Uniti contro una sentenza che negava l’estradizione di Julian Assange

L’Alta corte di giustizia di Londra ha accolto il ricorso degli Stati Uniti contro la sentenza del tribunale penale di Londra dello scorso gennaio, che aveva negato l’estradizione in territorio americano di Julian Assange, fondatore di Wikileaks. Il caso di Assange verrà ora valutato dal tribunale di Westminster (che si trova sempre a Londra), che si occupa di decidere sulle richieste di estradizione. Questo ultimo sviluppo è particolarmente importante, perché significa che l’ipotesi di estradare Assange negli Stati Uniti si è fatta più concreta.

Julian Assange, che ha 50 anni, è accusato negli Stati Uniti di essere entrato illegalmente nei siti del governo e di avere sottratto e poi divulgato documenti contenenti i registri delle guerre in Afghanistan e Iraq, oltre che comunicazioni diplomatiche del 2010. Nell’aprile del 2019 era stato arrestato a Londra nell’ambasciata dell’Ecuador, dove viveva dal 2012 come rifugiato politico. L’arresto era avvenuto per una violazione della libertà su cauzione nel Regno Unito nel 2010.

Nel maggio del 2019 era stato incriminato negli Stati Uniti ai sensi della legge anti-spionaggio del 1917, l’Espionage Act, per aver sollecitato, raccolto e pubblicato documenti militari e diplomatici statunitensi. Gli Stati Uniti ne avevano quindi chiesto l’estradizione, ma a gennaio il tribunale penale di Londra aveva rifiutato la richiesta, citando le condizioni di salute di Assange, che soffre di depressione e che secondo gli psichiatri che lo hanno visitato in carcere avrebbe tendenze suicide. Se Assange venisse estradato potrebbe ricevere una condanna fino a 175 anni di carcere.