I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 9 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.527 casi positivi da coronavirus e 79 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 7.144 (254 in più di ieri), di cui 811 nei reparti di terapia intensiva (20 in più di ieri) e 6.333 negli altri reparti (234 in più di ieri). Sono stati analizzati 108.511 tamponi molecolari e 204.317 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,34 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,64 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 17.948 e i morti 86.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (1.928), Emilia-Romagna (1.656), Lombardia (1.486), Lazio (1.376) e Piemonte (1.215).

Le principali notizie della giornata

• Nell’ultima settimana in Italia è continuata la crescita dei casi positivi di coronavirus e sono leggermente aumentati i decessi, mentre i nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati stabili. In molte regioni è stata superata la soglia di allerta di occupazione delle terapie intensive fissata dal ministero della Salute e non è escluso che altre regioni passino in zona gialla dopo il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. Dal 2 all’8 dicembre sono stati rilevati 108.650 contagi, il 22 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Ne abbiamo parlato meglio nel consueto articolo del giovedì sui dati della settimana su epidemia e vaccinazioni nel nostro paese.

