Pfizer e BioNTech dicono che il loro vaccino è efficace anche contro la variante omicron

Pfizer e BioNTech hanno comunicato oggi che in base ad alcuni studi preliminari tre dosi del loro vaccino sono efficaci contro la variante omicron del coronavirus in misura simile a quella in cui due dosi di vaccino lo sono state finora nel ridurre gli effetti delle precedenti varianti. Secondo i dati di Pfizer e BioNTech rispetto alle sole due dosi una terza dose aumenta fino a 25 volte gli anticorpi che aiutano a contrastare gli effetti della COVID-19. Resta comunque il fatto che, come peraltro spiegato nel comunicato delle due aziende farmaceutiche, anche solo due dosi sono utili nel contrastare gli effetti più gravi della variante omicron.

Pfizer e BioNTech hanno aggiunto che continuano a essere al lavoro su un vaccino specifico per omicron e, nel caso dovesse risultare necessario, potrebbero renderlo disponibile già da marzo. Il comunicato ha avuto un impatto positivo sulle borse.