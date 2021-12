Altri tre dei missionari americani rapiti ad Haiti a ottobre sono stati liberati

La Christian Aid Ministries, l’organizzazione di cui fanno parte i 17 missionari americani che erano stati rapiti ad Haiti a ottobre, ha detto che altre tre persone sono state liberate. L’organizzazione non ha fatto i nomi dei missionari liberati e non ha dato dettagli riguardo alle circostanze della loro liberazione, per la quale era stato chiesto un milione di dollari di riscatto a testa (circa 900mila euro: non è chiaro se sia stato pagato, in tutto o in parte). Due missionari erano già stati liberati a novembre: in tutto, i sequestratori tengono ancora in ostaggio 12 persone.

I 17 missionari erano stati rapiti il 16 ottobre scorso lungo la strada che porta all’aeroporto di Port-au-Prince, la capitale di Haiti, dopo che erano partiti in pullman da un orfanotrofio locale. A rapirli era stata la banda criminale nota come 400 Mawozo, una delle molte che negli ultimi mesi hanno preso il controllo di Haiti, il paese più povero delle Americhe e uno dei più poveri del mondo, che si trova in uno stato di crisi e di forte instabilità da molto tempo.