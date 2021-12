Ci sono grossi ritardi nel traffico dei treni a causa di un problema tecnico alla stazione di Firenze Campo di Marte

Dalle 7 di sabato mattina si stanno verificando grossi ritardi su diverse linee ferroviarie che transitano per Firenze, a causa di «un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione nella stazione di Firenze Campo di Marte», scrive il sito di Ferrovie dello Stato. Il problema tecnico, di cui non è stata specificata la natura, è stato risolto verso le 10.40, ma il traffico continua a essere molto rallentato: ci sono ritardi fino a 160 minuti su diverse linee – sia per i treni di Trenitalia che per quelli di NTV –, variazioni di percorso e cancellazioni.