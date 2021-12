L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto che abbandonerà la politica

Giovedì Sebastian Kurz, il giovane ex cancelliere austriaco che si era dimesso lo scorso ottobre dopo essere rimasto coinvolto in uno scandalo di corruzione, ha detto che abbandonerà la politica. Anche se si era dimesso dall’incarico di cancelliere, Kurz era ancora il leader del partito austriaco di centrodestra ÖVP (Partito Popolare) e una delle figure dominanti della politica austriaca. Kurz ha detto che la recente nascita del suo primo figlio lo ha spinto a prendere questa decisione.

Dal 2017, quando fu eletto cancelliere, Kurz era stato una figura molto influente nel panorama politico sia austriaco che europeo. Veniva definito anche wunderkind, “bambino prodigio”, per le sue doti politiche: pur avendo posizioni molto dure sull’immigrazione, da cancelliere era riuscito a raggiungere un accordo per governare coi Verdi, unendo quindi le forze di centrodestra a quelle ambientaliste e progressiste. Prima dell’indagine che portò alle sue dimissioni, in molti speravano che potesse ridare forza al centrodestra anche a livello europeo, diventando il prossimo leader del PPE, il Partito Popolare Europeo, il principale partito di centrodestra europeo.

– Leggi anche: C’è crisi nel centrodestra europeo