Torna la newsletter di Consumismi sul Natale

Come da tradizione, anche quest’anno nel mese di dicembre l’attività della redazione di Consumismi si concentrerà soprattutto sulla ricerca di idee originali e convincenti per chi fa i regali di Natale. Per stare dietro a questa intensa produzione di idee, come già succede da qualche anno, la newsletter di Consumismi – che solitamente è settimanale e arriva di mercoledì – a dicembre arriverà due volte alla settimana: il mercoledì e la domenica, fino al 22 dicembre. Si chiamerà Consumismi di Natale e conterrà liste di idee a tema – una potete già trovarla qui – e i nostri “regali al giorno” che, come ogni anno, pubblicheremo sul Post dal primo al 24 dicembre tutti i giorni. Ci saranno anche consigli consumistici su cose che non sono regali e altri spunti natalizi.

Chi non riceve già la newsletter di Consumismi e vorrebbe ricevere Consumismi di Natale, può iscriversi da questa pagina: poi, dopo dicembre, potrà decidere se rimanere iscritto e continuare a ricevere la versione non natalizia della newsletter o disiscriversi. Chi invece riceve già la newsletter di Consumismi non dovrà fare niente, solo controllare la posta ogni mercoledì e ogni domenica attorno alle 2. Si inizia domani, mercoledì 1 dicembre: ci vediamo lì.

