È morto Frank Williams

È morto a 79 anni Frank Williams, fondatore e per più di quarant’anni team principal dell’omonima scuderia di Formula 1. Aveva 79 anni. Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, ha detto di aver ricevuto la notizia dalla figlia Claire Williams, vice team principal della scuderia dal 2013 al 2020. «Era un vero gigante del nostro sport che superò le più difficili sfide della vita e lottò ogni giorno per vincere dentro e fuori la pista», ha detto Domenicali.

Frank Williams è considerato una leggenda dell’automobilismo. Entrò nel mondo delle corse automobilistiche negli anni Sessanta come pilota, ma capì presto di non essere portato per via dei suoi frequenti incidenti in gara. Era comunque ossessionato dalle corse e quando smise di essere un pilota rimase nell’ambiente fondando una piccola scuderia di Formula 1, la Frank Williams Racing Cars, nel 1977.

Williams fondò la scuderia senza l’aiuto di fondi o proprietà esterne, spinto dalla passione per la corse e inizialmente dalla provvidenziale sponsorizzazione di un birrificio belga. Nella sua storia la Williams è sempre stata sostenuta di anno in anno dalle sponsorizzazioni, strettamente collegate ai risultati ottenuti in pista. Tra il 1980 e il 1997 la scuderia, grazie alla perseveranza di Williams, riuscì a vincere nove campionati costruttori e sette piloti, mentre negli ultimi anni i risultati sono peggiorati costantemente.

Nel 1986 Williams ebbe un incidente in macchina che gli provocò una frattura alla colonna vertebrale e lo rese paralizzato dalle spalle in giù. L’incidente avvenne mentre Williams stava guidando in Francia: perse il controllo in una curva e l’auto cadde da un dislivello di oltre due metri. Nonostante la paralisi, Williams si dedicò alle corse con la stessa passione e ossessione di sempre, praticamente vivendo e dormendo in officina.